Песцов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песцов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песцов Юрий

Мать ребёнка: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песцов Анатолий

Мать ребёнка: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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