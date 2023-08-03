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Усова Руфина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1939

Отец: Усов Василий Афанасьевич

Мать: Колупаева Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
20.07.1963

Дочь: Безгодова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Безгодов Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1966

Дочь: Безгодова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Безгодов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгодов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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