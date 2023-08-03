Усова Руфина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1939
Рождение ребёнка
20.07.1963
Дочь: Безгодова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Безгодов Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1966
Дочь: Безгодова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Безгодов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно