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Безгодов Александр Иванович

Место рождения

Лосиный, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

25.05.1935

Дата смерти

19.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодова (Усова) Руфина Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1963

Дочь: Безгодова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Безгодова (Усова) Руфина Васильевна

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1966

Дочь: Безгодова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Безгодова (Усова) Руфина Васильевна

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Смерть
19.06.2002
Монетный, Березовский, Свердловская область

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