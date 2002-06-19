Безгодов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1935
Дата смерти19.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1963
Дочь: Безгодова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Безгодова (Усова) Руфина Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1966
Дочь: Безгодова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Безгодова (Усова) Руфина Васильевна
Смерть
19.06.2002
Монетный, Березовский, Свердловская область