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Усов Василий Афанасьевич

Место рождения

Монетный, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Афанасий Иванович

Мать: Усова Антонина Фёдоровна

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
01.03.1937

Сын: Усов Лев Васильевич

Мать ребёнка: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Безгодова (Усова) Руфина Васильевна

Мать ребёнка: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна

Монетный, Березовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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