Усов Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Афанасий Иванович
Мать: Усова Антонина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
01.03.1937
Сын: Усов Лев Васильевич
Мать ребёнка: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Безгодова (Усова) Руфина Васильевна
Мать ребёнка: Песцова-Усова-Поздеева (Колупаева) Вера Григорьевна
Смерть
Неизвестно