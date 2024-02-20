Усова Антонина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1878
Дата смерти08.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Усова) Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович
Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Клепикова-Рагозина (Усова) Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1922
Сын: Усов Гаврила (Геннадий-кличка) Афанасьевич
Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Олькова (Усова) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Шабурова (Усова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович
Смерть
08.10.1981