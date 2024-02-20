Усова Антонина Фёдоровна 22.06.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Антонина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1878

Дата смерти

08.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова (Усова) Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Усов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Клепикова-Рагозина (Усова) Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1922

Сын: Усов Гаврила (Геннадий-кличка) Афанасьевич

Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Олькова (Усова) Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Шабурова (Усова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Усов Афанасий Иванович

Смерть
08.10.1981

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