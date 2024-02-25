Клепикова-Рагозина (Усова) Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепикова-Рагозина (Усова) Любовь Афанасьевна

Клепикова-Рагозина (Усова) Любовь Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Усов Афанасий Иванович

Мать: Усова Антонина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Клепиков Владимир Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Клепиков Владимир Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Василий Владимирович

Отец ребёнка: Клепиков Владимир Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Владимир

Отец ребёнка: Рагозин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Владимир Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close