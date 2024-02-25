Клепикова-Рагозина (Усова) Любовь Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Усов Афанасий Иванович
Мать: Усова Антонина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Клепиков Владимир Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Клепиков Владимир Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Василий Владимирович
Отец ребёнка: Клепиков Владимир Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Владимир
Отец ребёнка: Рагозин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин ?