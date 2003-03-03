Турова Маргарита Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1935
Дата смерти03.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935
Отец: Туров Дмитрий Егорович
Мать: Турова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
24.04.1956
Дочь: Воронцова Лилия Витальевна
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
04.01.1959
Дочь: Малых Надежда Витальевна
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Куреггурт, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1961
Дочь: Перевозчикова Вера Витальевна
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
07.06.1964
Дочь: Меншикова Любовь Витальевна
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
29.11.1966
Дочь: Широбокова Клавдия Витальевна
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1969
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
13.10.1971
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
17.05.1973
Дочь: Фролова Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Рождение ребёнка
01.07.1976
Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2003