Турова Маргарита Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турова Маргарита Дмитриевна

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Место рождения

Верхний Казес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.01.1935

Дата смерти

03.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935

Отец: Туров Дмитрий Егорович

Мать: Турова Мария Антоновна

Верхний Казес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Воронцова Лилия Витальевна

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
04.01.1959

Дочь: Малых Надежда Витальевна

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Куреггурт, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1961

Дочь: Перевозчикова Вера Витальевна

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
07.06.1964

Дочь: Меншикова Любовь Витальевна

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
29.11.1966

Дочь: Широбокова Клавдия Витальевна

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1969

Сын: Туров Олег Витальевич

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
13.10.1971

Сын: Туров Василий Витальевич

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
17.05.1973

Дочь: Фролова Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1976

Сын: Туров Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Туров Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туров Виталий Александрович

Смерть
03.03.2003
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