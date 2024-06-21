Малых (Турова) Надежда Витальевна 04.01.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малых (Турова) Надежда Витальевна

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Место рождения

Куреггурт, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1959

Отец: Туров (Перевозчиков) Виталий Александрович

Мать: Турова Маргарита Дмитриевна

Куреггурт, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.10.1978

Муж: Малых Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.08.1979

Сын: Малых Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.07.1982

Сын: Малых Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
12.03.1984

Сын: Малых Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.10.1985

Дочь: Малых Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич

Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.06.1987

Сын: Малых Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич

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