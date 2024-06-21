Малых (Турова) Надежда Витальевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1959
Бракосочетание
20.10.1978
Рождение ребёнка
18.08.1979
Сын: Малых Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.07.1982
Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.03.1984
Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
11.10.1985
Дочь: Малых Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич
Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.06.1987
Отец ребёнка: Малых Валерий Алексеевич