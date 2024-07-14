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Малых Владимир Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1979

Отец: Малых Валерий Алексеевич

Мать: Малых (Турова) Надежда Витальевна

Рождение ребёнка
17.09.2002

Сын: Малых Данил Владимирович

Мать ребёнка: Малых (Широбокова) Ольга Степановна

Бракосочетание
?.08.2005

Жена: Малых (Широбокова) Ольга Степановна

Рождение ребёнка
19.03.2006

Сын: Малых Наум Владимирович

Мать ребёнка: Малых (Широбокова) Ольга Степановна

Рождение ребёнка
02.12.2014

Дочь: Малых Виолетта Владимировна

Мать ребёнка: Малых (Широбокова) Ольга Степановна

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