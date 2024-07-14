Малых Владимир Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1979
Рождение ребёнка
17.09.2002
Мать ребёнка: Малых (Широбокова) Ольга Степановна
Бракосочетание
?.08.2005
Рождение ребёнка
19.03.2006
Мать ребёнка: Малых (Широбокова) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
02.12.2014
Дочь: Малых Виолетта Владимировна
Мать ребёнка: Малых (Широбокова) Ольга Степановна