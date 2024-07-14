Туров Алексей Витальевич 01.07.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Туров Алексей Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1976

Отец: Туров (Перевозчиков) Виталий Александрович

Мать: Турова Маргарита Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиляева Светлана Рудольфовна

Рождение ребёнка
23.12.2006

Дочь: Турова Злата Алексеевна

Мать ребёнка: Пиляева Светлана Рудольфовна

Рождение ребёнка
19.10.2013

Сын: Туров Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Пиляева Светлана Рудольфовна

Рождение ребёнка
19.10.2013

Сын: Туров Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Пиляева Светлана Рудольфовна

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