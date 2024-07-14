Туров Алексей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.2006
Дочь: Турова Злата Алексеевна
Мать ребёнка: Пиляева Светлана Рудольфовна
Рождение ребёнка
19.10.2013
Мать ребёнка: Пиляева Светлана Рудольфовна
Рождение ребёнка
19.10.2013
Мать ребёнка: Пиляева Светлана Рудольфовна