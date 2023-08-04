Меншикова (Турова) Любовь Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1964
Рождение ребёнка
08.06.1983
Дочь: Наговицына Мальвина Юрьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Юрий Геральдович
Рождение ребёнка
15.06.1984
Дочь: Ивановна Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Юрий Геральдович
Рождение ребёнка
02.01.1987
Отец ребёнка: Меньшиков Юрий Геральдович
Бракосочетание
Неизвестно