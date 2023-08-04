Меншикова (Турова) Любовь Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншикова (Турова) Любовь Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1964

Отец: Туров Виталий Александрович

Мать: Турова Маргарита Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.06.1983

Дочь: Наговицына Мальвина Юрьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Юрий Геральдович

Рождение ребёнка
15.06.1984

Дочь: Ивановна Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Юрий Геральдович

Рождение ребёнка
02.01.1987

Сын: Меньшиков Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Меньшиков Юрий Геральдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Юрий Геральдович

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