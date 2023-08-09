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Меньшиков Юрий Геральдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1983

Дочь: Наговицына Мальвина Юрьевна

Мать ребёнка: Меншикова Любовь Витальевна

Рождение ребёнка
15.06.1984

Дочь: Ивановна Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Меншикова Любовь Витальевна

Рождение ребёнка
02.01.1987

Сын: Меньшиков Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Меншикова Любовь Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншикова Любовь Витальевна

Смерть
Неизвестно
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