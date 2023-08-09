Меньшиков Юрий Геральдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1983
Дочь: Наговицына Мальвина Юрьевна
Мать ребёнка: Меншикова Любовь Витальевна
Рождение ребёнка
15.06.1984
Дочь: Ивановна Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Меншикова Любовь Витальевна
Рождение ребёнка
02.01.1987
Мать ребёнка: Меншикова Любовь Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно