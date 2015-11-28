Воронцова (Турова) Лилия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1956
Дата смерти28.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1956
Рождение ребёнка
24.11.1976
Дочь: Корепанова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай Степанович
Рождение ребёнка
28.07.1978
Дочь: Юферева Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай Степанович
Рождение ребёнка
30.06.1980
Дочь: Воронцова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2015