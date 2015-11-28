Воронцова (Турова) Лилия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Турова) Лилия Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1956

Дата смерти

28.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1956

Отец: Туров Виталий Александрович

Мать: Турова Маргарита Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.11.1976

Дочь: Корепанова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай Степанович

Рождение ребёнка
28.07.1978

Дочь: Юферева Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай Степанович

Рождение ребёнка
30.06.1980

Дочь: Воронцова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Николай Степанович

Смерть
28.11.2015
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