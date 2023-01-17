Денисова (Ефремова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения13.09.1890 ст.
Дата смерти?.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890 ст.
Отец: Ефремов Пётр Сергеевич
Мать: Ефремова Вера Фёдоровна
Бракосочетание
08.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Денисов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Рождение ребёнка
24.05.1924
Дочь: Денисова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Костромская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамушко Вера Гавриловна
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чередниченко Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Смерть
?.05.1975
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край