Денисова (Ефремова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Ефремова) Вера Петровна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

13.09.1890 ст.

Дата смерти

?.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890 ст.

Отец: Ефремов Пётр Сергеевич

Мать: Ефремова Вера Фёдоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
08.10.1906 ст.

Муж: Денисов Гавриил Георгиевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Денисов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.05.1924

Дочь: Денисова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Костромская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамушко Вера Гавриловна

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чередниченко Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Смерть
?.05.1975
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
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