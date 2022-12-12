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Денисов Гавриил Георгиевич

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

23.03.1888 ст.

Дата смерти

?.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1888 ст.

Отец: Денисов Георгий Фёдорович

Мать: Денисова Мария Леонтьевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
08.10.1906 ст.

Жена: Денисова Вера Петровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Денисов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Денисова Вера Петровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.05.1924

Дочь: Денисова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Денисова Вера Петровна

Костромская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чередниченко Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Денисова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамушко Вера Гавриловна

Мать ребёнка: Денисова Вера Петровна

Смерть
?.10.1973
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
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