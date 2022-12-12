Денисов Гавриил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1888 ст.
Дата смерти?.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1888 ст.
Бракосочетание
08.10.1906 ст.
Жена: Денисова Вера Петровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Денисов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Денисова Вера Петровна
Рождение ребёнка
24.05.1924
Дочь: Денисова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Денисова Вера Петровна
Костромская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чередниченко Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Денисова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамушко Вера Гавриловна
Мать ребёнка: Денисова Вера Петровна
Смерть
?.10.1973
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край