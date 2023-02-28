Ефремов Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1870 ст.
Бракосочетание
12.11.1889 ст.
Жена: Ефремова Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.09.1890 ст.
Дочь: Денисова Вера Петровна
Мать ребёнка: Ефремова Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.
Дочь: Лукинова Мария Петровна
Мать ребёнка: Ефремова Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.06.1896
Мать ребёнка: Ефремова Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.05.1902 ст.
Мать ребёнка: Ефремова Вера Фёдоровна
Смерть
Неизвестно