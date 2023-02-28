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Ефремов Пётр Сергеевич

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

09.06.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1870 ст.

Отец: Ефремов Сергей Андреевич

Мать: Ефремова Александра Дементьевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
12.11.1889 ст.

Жена: Ефремова Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.09.1890 ст.

Дочь: Денисова Вера Петровна

Мать ребёнка: Ефремова Вера Фёдоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.

Дочь: Лукинова Мария Петровна

Мать ребёнка: Ефремова Вера Фёдоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.06.1896

Сын: Ефремов Иван Петрович

Мать ребёнка: Ефремова Вера Фёдоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.05.1902 ст.

Сын: Ефремов Николай Петрович

Мать ребёнка: Ефремова Вера Фёдоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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