Ефремова (Солдатова) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Солдатова) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1871

Дата смерти

16.10.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Солдатов Фёдор Логинович

Мать: Солдатова Ирина Гавриловна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
12.11.1889 ст.

Муж: Ефремов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.09.1890 ст.

Дочь: Денисова Вера Петровна

Отец ребёнка: Ефремов Пётр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.

Дочь: Лукинова Мария Петровна

Отец ребёнка: Ефремов Пётр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.06.1896

Сын: Ефремов Иван Петрович

Отец ребёнка: Ефремов Пётр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.05.1902 ст.

Сын: Ефремов Николай Петрович

Отец ребёнка: Ефремов Пётр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
16.10.1903 ст.
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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