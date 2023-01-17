Ефремова (Солдатова) Вера Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти16.10.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
12.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1890 ст.
Дочь: Денисова Вера Петровна
Отец ребёнка: Ефремов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.
Дочь: Лукинова Мария Петровна
Отец ребёнка: Ефремов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
22.06.1896
Отец ребёнка: Ефремов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.05.1902 ст.
Отец ребёнка: Ефремов Пётр Сергеевич
Смерть
16.10.1903 ст.