Ефремова Александра Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Александра Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1870 ст.

Сын: Ефремов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Ефремов Сергей Андреевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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