Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово

Дата рождения

11.04.1901

Дата смерти

03.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1901

Отец: Курлаев Алексей Иванович

Мать: Курлаева (Федосова) Домна (Домника) Васильевна

Бракосочетание
1922

Муж: Федосов Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Федосов Пётр Ильич

Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Федосов Иван Ильич

Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич

Смерть
03.05.1938
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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