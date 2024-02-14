Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Дата рождения11.04.1901
Дата смерти03.05.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1901
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
07.05.1924
Сын: Федосов Пётр Ильич
Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Федосов Иван Ильич
Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич
Смерть
03.05.1938
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно