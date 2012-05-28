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Федосов Пётр Ильич

Место рождения

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.

Дата рождения

07.05.1924

Дата смерти

28.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1924

Отец: Федосов Илья Григорьевич

Мать: Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна

Военная награда
Неизвестно
Бракосочетание
?.12.1957

Жена: Федосова (Маренова) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
09.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова (Маренова) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
05.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова (Маренова) Анна Ильинична

Смерть
28.05.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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