Федосов Пётр Ильич
Место рожденияЧкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Дата рождения07.05.1924
Дата смерти28.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1924
Военная награда
Неизвестно
Бракосочетание
?.12.1957
Рождение ребёнка
09.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова (Маренова) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
05.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова (Маренова) Анна Ильинична
Смерть
28.05.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно