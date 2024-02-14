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Федосов Илья Григорьевич

Место рождения

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.

Дата рождения

22.07.1903

Дата смерти

18.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1903

Отец: Федосов Григорий

Мать: Федосова В.С.

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001480151/
Бракосочетание
1922

Жена: Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Федосов Пётр Ильич

Мать ребёнка: Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Федосов Иван Ильич

Мать ребёнка: Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна

Смерть
18.03.1976
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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