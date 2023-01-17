Ананьев Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Ананьев Тимофей
Мать: Ананьева Хавронья
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Ананьев Владимир
Мать ребёнка: Домна
Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастушина Лидия
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Николай
Мать ребёнка: Домна
Смерть
1947