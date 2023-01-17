Ананьев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Петр

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Место рождения

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Ананьев Тимофей

Мать: Ананьева Хавронья

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Ананьев Владимир

Мать ребёнка: Домна

Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастушина Лидия

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Николай

Мать ребёнка: Домна

Смерть
1947
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