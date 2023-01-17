Ананьев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Ананьев Петр

Мать ребёнка: Ананьева Хавронья

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ананьева Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Егор

Мать ребёнка: Ананьева Хавронья

Смерть
Неизвестно
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