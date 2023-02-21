Ананьева Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Ананьев Петр
Отец ребёнка: Ананьев Тимофей
Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Егор
Отец ребёнка: Ананьев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Ананьев Тимофей
Смерть
Неизвестно