Ананьева Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Хавронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Ананьев Петр

Отец ребёнка: Ананьев Тимофей

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Егор

Отец ребёнка: Ананьев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Ананьев Тимофей

Смерть
Неизвестно
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