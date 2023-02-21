(Артименко) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1901
Дата смерти18.07.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901
Отец: Артименко Елисей
Мать: Артименко Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Ананьев Владимир
Отец ребёнка: Ананьев Петр
Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Николай
Отец ребёнка: Ананьев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастушина Лидия
Отец ребёнка: Ананьев Петр
Смерть
18.07.1988