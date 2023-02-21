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(Артименко) Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1901

Дата смерти

18.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901

Отец: Артименко Елисей

Мать: Артименко Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Ананьев Владимир

Отец ребёнка: Ананьев Петр

Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Николай

Отец ребёнка: Ананьев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастушина Лидия

Отец ребёнка: Ананьев Петр

Смерть
18.07.1988
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