Мошенцева (Шиян) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1927
Дата смерти11.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1927
Отец: Шиян Алексей Романович
Мать: Шиян Мотря Романовна
Бракосочетание
29.10.1950
Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мошенцев Федор Федорович
Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мошенцев Федор Федорович
Смерть
11.02.2009