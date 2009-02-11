Мошенцева (Шиян) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцева (Шиян) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Березовая Лука, Полтавська область

Дата рождения

06.12.1927

Дата смерти

11.02.2009

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1927

Отец: Шиян Алексей Романович

Мать: Шиян Мотря Романовна

Березовая Лука, Полтавська область
Бракосочетание
29.10.1950

Муж: Мошенцев Федор Федорович

Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мошенцев Федор Федорович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мошенцев Федор Федорович

Смерть
11.02.2009
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