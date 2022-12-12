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Мошенцев Федор Федорович

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Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.01.1924

Дата смерти

31.03.1983

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924

Отец: Мошенцев Федор Прохорович

Мать: Мошенцева Анастасия Михайловна

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
29.10.1950

Жена: Мошенцева Екатерина Алексеевна

Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошенцева Екатерина Алексеевна

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошенцева Екатерина Алексеевна

Смерть
31.03.1983
Бердичев, Житомирська область
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