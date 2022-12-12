Мошенцев Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения15.01.1924
Дата смерти31.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924
Бракосочетание
29.10.1950
Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошенцева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошенцева Екатерина Алексеевна
Смерть
31.03.1983