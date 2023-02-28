Шиян Мотря Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиян Мотря Романовна

Шиян Мотря Романовна

avatar

Место рождения

Березовая Лука, Полтавська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Роман

Мать: не указана

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Шиян Иван Аоексеевич

Отец ребёнка: Шиян Алексей Романович

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.02.1925

Сын: Шиян Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Шиян Алексей Романович

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.12.1927

Дочь: Мошенцева Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Шиян Алексей Романович

Березовая Лука, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиян Алексей Романович

Березовая Лука, Полтавська область
Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close