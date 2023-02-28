Шиян Мотря Романовна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шиян Иван Аоексеевич
Отец ребёнка: Шиян Алексей Романович
Рождение ребёнка
09.02.1925
Отец ребёнка: Шиян Алексей Романович
Рождение ребёнка
06.12.1927
Дочь: Мошенцева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Шиян Алексей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965