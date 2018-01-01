село Березовая Лука, село Березовая Лука, Полтавська область (на 2018) — Familio

Березовая Лука

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2896Березова Лука (Березовая Лука), мест. вл. и казач.при р. Хороле.411059021702251Церквей православных 2. Ярмарок 3. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Березовая Лука с хут. дер. и сел.6Фот. Ставбе1013227
М. Березовая Лука и х. Будаква10Иван Коченевский1361849
М. Березовая Лука и х. Будаковка12Иван Бабариков1135425

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Березоволукская волость
648. Березовая Лука, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 745, жителей 4200, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церк Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Березово-Лукская волость
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское козаков40
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское государстенных крестьян402236814
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское крестьян собственников 1-ое (Тулинского)40
1.0Березовая Лука местечко с № 8Березово-Лукское крестьян собственников 2-ое (Гриневой)404141130186203389
1.0Березовая Лука местечкоБсрезово-Лукское крестьян собственников 3-ье (Стовбе)40
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское крестьян собственников 4-е (Коченевского)406464136171198369
1.0Березовая Лука местечко с № 8Березово-Лукское крестьян собственников 5-ое (Бабарикова)40555596153162315
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское казенных крестьян 1-ое (Гриневой)406610161632
1.0Березовая Лука местечко с № 6Березово-Лукское казенных крестьян 2-ое (Навроцких)402255712

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Березово-Лукская волость
местечко Березовая-Лука

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17832Березова Лукаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Березоволуцька
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close