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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2896Березова Лука (Березовая Лука), мест. вл. и казач.при р. Хороле.411059021702251Церквей православных 2. Ярмарок 3. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Березовая Лука с хут. дер. и сел.6Фот. Ставбе1013227
М. Березовая Лука и х. Будаква10Иван Коченевский1361849
М. Березовая Лука и х. Будаковка12Иван Бабариков1135425
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
648. Березовая Лука, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 745, жителей 4200, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церк Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское козаков—40
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское государстенных крестьян—4022—36814
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское крестьян собственников 1-ое (Тулинского)—40
1.0Березовая Лука местечко с № 8Березово-Лукское крестьян собственников 2-ое (Гриневой)—404141—130186203389
1.0Березовая Лука местечкоБсрезово-Лукское крестьян собственников 3-ье (Стовбе)—40
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское крестьян собственников 4-е (Коченевского)—406464—136171198369
1.0Березовая Лука местечко с № 8Березово-Лукское крестьян собственников 5-ое (Бабарикова)—405555—96153162315
1.0Березовая Лука местечкоБерезово-Лукское казенных крестьян 1-ое (Гриневой)—4066—10161632
1.0Березовая Лука местечко с № 6Березово-Лукское казенных крестьян 2-ое (Навроцких)—4022—55712
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Березовая-Лука
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17832Березова Лукаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Березоволуцька