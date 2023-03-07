Горшенина (Уренцева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Уренцева) Пелагея

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.05.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1868

Отец: Уренцевъ Александръ

Мать: Уренцева Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1888

Муж: Горшенинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1888

Сын: Горшенинъ Севастьянъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1890

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1892

Сын: Горшенинъ Василий

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1895

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1897

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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