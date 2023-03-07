Горшенина (Уренцева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения07.05.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1868
Отец: Уренцевъ Александръ
Мать: Уренцева Матрена
Бракосочетание
15.02.1888
Муж: Горшенинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1888
Сын: Горшенинъ Севастьянъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.03.1890
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.12.1892
Сын: Горшенинъ Василий
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.01.1895
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.06.1897
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ