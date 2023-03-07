Горшенинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения01.01.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869
Отец: Горшенинъ Иванъ
Мать: Горшенина Лукерья
Бракосочетание
15.02.1888
Жена: Горшенина Пелагея
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1888
Сын: Горшенинъ Севастьянъ
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея
Рождение ребёнка
16.03.1890
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея
Рождение ребёнка
20.12.1892
Сын: Горшенинъ Василий
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея
Рождение ребёнка
17.01.1895
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея
Рождение ребёнка
01.06.1897
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея