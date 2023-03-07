Горшенинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенинъ Иванъ

Горшенинъ Иванъ

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Лукерья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1888

Жена: Горшенина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1888

Сын: Горшенинъ Севастьянъ

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1890

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1892

Сын: Горшенинъ Василий

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1895

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1897

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close