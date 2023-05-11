Уренцева (Таракина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уренцева (Таракина) Матрена

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.03.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1838

Отец: Таракинъ Сергей

Мать: Таракина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1862

Муж: Уренцевъ Александръ

Рождение ребёнка
29.01.1863

Сын: Уренцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1868

Дочь: Горшенина Пелагея

Отец ребёнка: Уренцевъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1873

Дочь: Хуртина Василиса

Отец ребёнка: Уренцевъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уренцевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Уренцевъ Александръ

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