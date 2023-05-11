Уренцева (Таракина) Матрена
Место рождения
Дата рождения?.03.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1838
Отец: Таракинъ Сергей
Мать: Таракина Устинья
Бракосочетание
24.01.1862
Муж: Уренцевъ Александръ
Рождение ребёнка
29.01.1863
Сын: Уренцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Александръ
Рождение ребёнка
07.05.1868
Дочь: Горшенина Пелагея
Отец ребёнка: Уренцевъ Александръ
Рождение ребёнка
16.08.1873
Дочь: Хуртина Василиса
Отец ребёнка: Уренцевъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уренцевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Уренцевъ Александръ