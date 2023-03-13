Уренцевъ Дмитрій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уренцевъ Александръ
Мать: Уренцева Матрена
Бракосочетание
20.02.1891
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1892
Сын: Уренцевъ Игнатій
Мать ребёнка: Уренцева Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: Уренцева Анна
Мать ребёнка: Уренцева Евдокия Дмитриева