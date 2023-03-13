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Уренцевъ Дмитрій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уренцевъ Александръ

Мать: Уренцева Матрена

Бракосочетание
20.02.1891

Жена: Уренцева Евдокия Дмитриева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1892

Сын: Уренцевъ Игнатій

Мать ребёнка: Уренцева Евдокия Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: Уренцева Анна

Мать ребёнка: Уренцева Евдокия Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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