Уренцева (Валявина) Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уренцева (Валявина) Евдокия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Уренцевъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1892

Сын: Уренцевъ Игнатій

Отец ребёнка: Уренцевъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: Уренцева Анна

Отец ребёнка: Уренцевъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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