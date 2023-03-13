Уренцева (Валявина) Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1891
Муж: Уренцевъ Дмитрій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1892
Сын: Уренцевъ Игнатій
Отец ребёнка: Уренцевъ Дмитрій
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: Уренцева Анна
Отец ребёнка: Уренцевъ Дмитрій