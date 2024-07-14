Летуновский Трофим Меркулович 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Летуновский Трофим Меркулович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Летуновский Меркул

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Летуновский Федор Трофимович

Мать ребёнка: Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Летуновский Козьма Трофимович

Мать ребёнка: Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна

Рождение ребёнка
17.05.1836

Сын: Летуновский Константин Трофимович

Мать ребёнка: Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Летуновский Степан Трофимович

Мать ребёнка: Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Летуновская Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна

Бракосочетание
1853

Жена: Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №25, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Яков Гордеев и Никита Мер... Показать все
Смерть
Неизвестно

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