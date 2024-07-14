Летуновский Меркул Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Летуновский Меркул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Летуновский Никита Меркулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Летуновский Трофим Меркулович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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