Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Бадулин Денис Матвеевич
Мать: Бадулина Марфа Филатовна
Бракосочетание
08.01.1822
Брак: запись о браке №6, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Ермол Макаров, Мартин Макаров ... Показать все
Рождение ребёнка
1825
Сын: Летуновский Федор Трофимович
Отец ребёнка: Летуновский Трофим Меркулович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Летуновский Козьма Трофимович
Отец ребёнка: Летуновский Трофим Меркулович
Рождение ребёнка
17.05.1836
Сын: Летуновский Константин Трофимович
Отец ребёнка: Летуновский Трофим Меркулович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Летуновский Степан Трофимович
Отец ребёнка: Летуновский Трофим Меркулович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Летуновская Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Летуновский Трофим Меркулович
Бракосочетание
1853
Брак 2: запись о браке №25, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Яков Гордеев и Никита Мер... Показать все
Смерть
Неизвестно