Летуновский Константин Трофимович 17.05.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Летуновский Константин Трофимович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1836

Отец: Летуновский Трофим Меркулович

Мать: Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1856

Жена: Летуновская (Путятина) Прасковья Дмитриевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №27, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Трофимов и Петр Никитин... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Сын: Летуновский Алексей Константинович

Мать ребёнка: Летуновская (Путятина) Прасковья Дмитриевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Летуновский Назар Константинович

Мать ребёнка: Летуновская (Путятина) Прасковья Дмитриевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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