Летуновский Константин Трофимович
Место рождения
Дата рождения17.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1836
Бракосочетание
1856
Брак: запись о браке №27, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Трофимов и Петр Никитин... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
1871
Сын: Летуновский Назар Константинович
Мать ребёнка: Летуновская (Путятина) Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно