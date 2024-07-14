Летуновский Назар Константинович 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Летуновский Назар Константинович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Летуновский Константин Трофимович

Мать: Летуновская (Путятина) Прасковья Дмитриевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летуновская Любовь Назаровна

Мать ребёнка: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летуновский Федор Назарович

Мать ребёнка: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.10.1895

Жена: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна

Мать ребёнка: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна

Мать ребёнка: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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