Летуновский Назар Константинович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летуновская Любовь Назаровна
Мать ребёнка: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летуновский Федор Назарович
Мать ребёнка: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна
Бракосочетание
25.10.1895
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна
Мать ребёнка: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна
Мать ребёнка: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна
Смерть
Неизвестно