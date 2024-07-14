Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна 23.09.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.09.1902

Дата смерти

08.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1902

Отец: Летуновский Назар Константинович

Мать: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1930

Сын: Волков Евгений Иосифович

Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1934

Дочь: Волкова Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1939

Дочь: Федина (Волкова) Галина Иосифовна

Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1942

Дочь: Волкова Зинаида Иосифовна

Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович

Смерть
08.10.1994

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