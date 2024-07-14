Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна
Место рождения
Дата рождения23.09.1902
Дата смерти08.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1930
Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1934
Дочь: Волкова Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1939
Дочь: Федина (Волкова) Галина Иосифовна
Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1942
Дочь: Волкова Зинаида Иосифовна
Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович
Смерть
08.10.1994