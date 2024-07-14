Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летуновская Любовь Назаровна
Отец ребёнка: Летуновский Назар Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летуновский Федор Назарович
Отец ребёнка: Летуновский Назар Константинович
Бракосочетание
25.10.1895
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна
Отец ребёнка: Летуновский Назар Константинович
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна
Отец ребёнка: Летуновский Назар Константинович
Смерть
Неизвестно