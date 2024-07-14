Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летуновская Любовь Назаровна

Отец ребёнка: Летуновский Назар Константинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летуновский Федор Назарович

Отец ребёнка: Летуновский Назар Константинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.10.1895

Муж: Летуновский Назар Константинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна

Отец ребёнка: Летуновский Назар Константинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна

Отец ребёнка: Летуновский Назар Константинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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