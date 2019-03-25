Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна
Место рождения
Дата рождения25.03.1905
Дата смерти07.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Железнова (Давыдова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.01.1928
Сын: Давыдов Иван Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Оноприенко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Дмитриевич
Смерть
07.10.1982