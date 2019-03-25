Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна 25.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.03.1905

Дата смерти

07.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1905

Отец: Летуновский Назар Константинович

Мать: Летуновская (Мерзликина) Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Железнова (Давыдова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Давыдов Иван Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Оноприенко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Дмитриевич

Смерть
07.10.1982

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