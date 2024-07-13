Волков Иосиф Иванович 17.04.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1898

Дата смерти

04.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна

Рождение ребёнка
14.10.1930

Сын: Волков Евгений Иосифович

Мать ребёнка: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна

Рождение ребёнка
03.10.1934

Дочь: Волкова Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1939

Дочь: Федина (Волкова) Галина Иосифовна

Мать ребёнка: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1942

Дочь: Волкова Зинаида Иосифовна

Мать ребёнка: Волкова (Летуновская) Ефросиния Назаровна

Смерть
04.11.1965

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