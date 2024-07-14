Летуновский Федор Трофимович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Летуновский Федор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Летуновский Трофим Меркулович

Мать: Летуновская (Бадулина) Татьяна Денисовна

Бракосочетание
1844

Жена: Летуновская (Хныкина) Евдокия Николаевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1844 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Захар Петров Мерзликин и Никит... Показать все
Смерть
Неизвестно

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