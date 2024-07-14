Летуновская (Хныкина) Евдокия Николаевна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛетуновская (Хныкина) Евдокия Николаевна

Летуновская (Хныкина) Евдокия Николаевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Хныкин Николай Федотович

Мать: Хныкина (Воронина) Прасковья Михайловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1844

Муж: Летуновский Федор Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1844 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Захар Петров Мерзликин и Никит... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.