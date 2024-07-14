Летуновская (Хныкина) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
1844
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1844 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Захар Петров Мерзликин и Никит... Показать все
Смерть
Неизвестно