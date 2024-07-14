Хныкин Николай Федотович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти10.12.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1806
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1806 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Тарас Летуновский и Ирина Хныкина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Летуновская (Хныкина) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Хныкина (Воронина) Прасковья Михайловна
Бракосочетание
1822
Брак: запись о браке №23, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Ефим Хныкин и Андрей Шульгин ... Показать все
Смерть
10.12.1849
Смерть: запись о смерти №3, метрическая книга за 1849 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния