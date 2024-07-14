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Хныкин Николай Федотович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1806

Дата смерти

10.12.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хныкин Федот Васильевич

Мать: Хныкина (Шульгина) Анастасия Назаровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1806 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Тарас Летуновский и Ирина Хныкина
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Летуновская (Хныкина) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Хныкина (Воронина) Прасковья Михайловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1822

Жена: Хныкина (Воронина) Прасковья Михайловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №23, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Ефим Хныкин и Андрей Шульгин ... Показать все
Смерть
10.12.1849
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №3, метрическая книга за 1849 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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