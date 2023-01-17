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Викторов Никифор Викторович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

28.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Викторов Виктор Гаврилович

Мать: Викторова Мария Федоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Викторов Захар Никифорович

Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1871

Сын: Викторов Семен Никифорович

Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.11.1872

Дочь: Блохина Гликерия Викторова

Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Викторов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1880

Дочь: Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.04.1907
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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