Викторов Никифор Викторович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти28.04.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1859
Сын: Викторов Захар Никифорович
Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
19.07.1871
Сын: Викторов Семен Никифорович
Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
29.11.1872
Дочь: Блохина Гликерия Викторова
Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
06.01.1878
Сын: Викторов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
07.06.1880
Дочь: Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Мать ребёнка: Викторова Евдокия Михаиловна
Смерть
28.04.1907