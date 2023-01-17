Викторов Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рождения06.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1878
Бракосочетание
02.02.1900
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.10.1925
Мать ребёнка: Ефросинья Ефимова
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Ефимова
Смерть
Неизвестно