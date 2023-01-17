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Викторов Михаил Никифорович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1878

Отец: Викторов Никифор Викторович

Мать: Викторова Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1900

Жена: Викторова Матрена Сильчева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.10.1925

Сын: Викторов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ефросинья Ефимова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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