Викторова Евдокия Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти01.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Викторов Захар Никифорович
Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович
Рождение ребёнка
19.07.1871
Сын: Викторов Семен Никифорович
Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович
Рождение ребёнка
29.11.1872
Дочь: Блохина Гликерия Викторова
Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович
Рождение ребёнка
06.01.1878
Сын: Викторов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович
Рождение ребёнка
07.06.1880
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович
Смерть
01.04.1893