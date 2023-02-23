Викторова Евдокия Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова Евдокия Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

01.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Викторов Захар Никифорович

Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1871

Сын: Викторов Семен Никифорович

Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.11.1872

Дочь: Блохина Гликерия Викторова

Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Викторов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1880

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Отец ребёнка: Викторов Никифор Викторович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.04.1893
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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