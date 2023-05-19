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Викторов Виктор Гаврилович

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

01.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Викторов Никифор Викторович

Мать ребёнка: Викторова Мария Федоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Николаева Анна Викторова

Мать ребёнка: Викторова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Максим Викторович

Мать ребёнка: Викторова Мария Федоровна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова Мария Федоровна

Смерть
01.12.1880
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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