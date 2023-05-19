Викторов Виктор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти01.12.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Викторов Никифор Викторович
Мать ребёнка: Викторова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Николаева Анна Викторова
Мать ребёнка: Викторова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Максим Викторович
Мать ребёнка: Викторова Мария Федоровна
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1880